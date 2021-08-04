Великий Новгород, 4 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Налог на мясо может быть введён в России в будущем, заявил 4 августа спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Натюрморт. Мясо, дичь и овощи у окна. 1937

Выступая на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2121», эксперт напомнил, что когда-то так называемый углеродный налог казался чем-то «далёким». Но изменения происходят непрерывно, модели пересматриваются — «в сторону других источников» углекислого газа.

Песков «Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо».

И этим всё не ограничится: животноводство будет меняться в сторону развития новых технологий. «Климатическая повестка» — один из факторов таких перемен, отметил эксперт.