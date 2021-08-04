Киев, , 16:01 — REGNUM Правительство Украины приняло решение о назначении на должность заместителя министра внутренних дел Мэри Акопян, сообщил 4 августа депутат украинской рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Правительство назначило Акопян Мэри Андраниковну заместителем министра внутренних дел Украины», — написал Гончаренко.

Мэри Акопян закончила факультет восточной филологии Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Вела армянскую программу «Барев» на государственном телеканале «Крым», работала в редколлегии журнала «Армянский вестник».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от должности замглавы МВД Украины был освобожден один из ближайших сообщников Арсена Авакова Антон Геращенко.

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