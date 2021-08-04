Токио, 4 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал олимпийского турнира по пляжному волейболу. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) wolfganggerth Пляжный волейбол

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В четвертьфинале российские волейболисты одержали победу над немецким дуэтом Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером со счётом 2:0 (21:16, 21:19).

В полуфинале Красильников и Стояновский сыграют с победителями матча Шериф Юнусс / Ахмед Тиджан (Катар) — Паоло Николаи / Даниэле Лупо (Италия).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Красильников и Стояновский вышли в четвертьфинал олимпийского турнира, обыграв испанцев Пабло Эрреру Аллепуса и Адриана Гавиру Кольядо со счётом 2:0 (22:20, 21:17).