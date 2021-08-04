Волгоград, 4 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Инцидент с семьёй из Астрахани, которую из-за ребёнка-инвалида не впустили в аквапарк Волжского, проверит СУ СК России по Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе ведомства.

Аквапарк

Следственный комитет обратил внимание на многочисленные публикации в СМИ и социальных сетях о возможном нарушении прав ребёнка-аутиста — администрация аквапарка отказала клиентам в посещении территории. Организована доследственная проверка, устанавливается объективная картина произошедших событий.

Как сообщало ИА REGNUM, родители с двумя детьми приехали из Астрахани в Волжский аквапарк. Охрана заведения не разрешила им пройти в связи с особенностями развития их сына и ссылаясь на правила пользования комплексом. Проверку также проводит прокуратура региона.