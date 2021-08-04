Москва, 4 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Во втором полугодии 2021 года безработица в странах ЕАЭС продолжит снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что уровень безработицы в государствах ЕАЭС уменьшился на 50%.

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«Во втором полугодии процессы снижения безработицы в странах ЕАЭС должны активизироваться, — сказал Колганов. — А затем наступит неизбежное замедление темпов экономического роста, когда процесс восстановления закончится. А других источников для роста не предвидится. Никаких маневров власть не предусмотрела. Каких-то крупных финансовых интервенций, в отличие от других стран, не предпринималось, и никаких широкомасштабных программ государственных инвестиций тоже не запустили».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что страны ЕАЭС столкнутся с ростом трудовой миграции.