Киев, 4 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Указ о назначении новым главой Черниговской областной государственной администрации бывшего замдиректора «Укргаздобычи» Вячеслава Чауса подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ 4 августа обнародован на сайте украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Назначить Чауса Вячеслава Анатольевича председателем Черниговской областной государственной администрации», — говорится в указе.

При этом другим указом Зеленский уволил с должности главы этого региона Анну Коваленко.

Отметим, Вячеслав Чаус родился в августе 1977 года в Чернигове и имеет юридическое, а также экономическое образование. До этого назначения он занимал должность заместителя генерального директора по земельным и социальным вопросам АО «Укргаздобыча».