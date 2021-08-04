Красногорск, 4 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. До конца 2021 года на территории Подмосковья планируется девять городских бань. Об этом 4 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

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Работы будут производится на территории пяти городских округов региона. Первой отремонтируют баню в городе Зарайск, что по мнению министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, поможет привлечению в регион туристов.

«Надеемся, что этот комплекс станет не только объектом, где можно помыться и оздоровиться, но и частью досуга — еще одним центром привлечения туристов в город Зарайск», — сказал чиновник.