Калуга, 4 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Более трёх тысяч жителей Калужской области в рамках регионального этапа международной акции «Сад памяти» высадили во всех муниципальных образованиях около 141 тысячи деревьев и кустарников: берез, елей, сосен, туй, рябин, кленов, яблонь, вишен и других растений. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии области Владимира Жипу.

Дерево

Несмотря на то, что цель акции достигнута, поддержать её все ещё может каждый житель региона. Для этого нужно высадить дерево у себя на участке и, выложив фото, внести данные на единую карту акции на сайте садпамяти2021.рф. «Второй год калужане участвуют в посвященной воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, международной акции «Сад памяти». Она мотивировала многих к изучению боевых и трудовых подвигов людей, ставших частью истории нашей страны. В этом году акция обрела не только новые традиции, но и новые смыслы, новых героев. К 60-летию первого полёта человека в космос в Воротынске деревья высадили в форме ракеты, а в Обнинске в честь 65-летия основания города появился памятный геоглиф в форме атома», — отметил Владимир Жипа.

Акция «Сад памяти» проходит при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология». В числе её организаторов — общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. За два года высажено 31,5 миллиона деревьев, что значительно превысило запланированное. Участие в проекте приняли все 85 регионов России, а также волонтёры из стран ближнего и дальнего зарубежья.