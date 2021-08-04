Сеул, , 15:59 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 4 августа телефонные переговоры с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, с которым обсудил сотрудничество в сфере вакцин от COVID-19 и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаг Южной Кореи

Южнокорейский дипломат отметил, что июньский обмен вакцинами между Сеулом и Иерусалимом был взаимовыгодным с точки зрения эффективного использования вакцины, а также назвал его хорошим примером международного сотрудничества в борьбе с пандемией.

В ответ на просьбу Израиля Чон Ый Ён также выразил поддержку официальному определению антисемитизму, которое предложил в 2016 году Международный альянс в память о Холокосте, подчеркнув, что расизм не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах.

Глава МИД Южной Кореи также приветствовал прогресс в нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.