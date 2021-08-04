Сеул, 4 августа 2021, 15:59 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 4 августа телефонные переговоры с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, с которым обсудил сотрудничество в сфере вакцин от COVID-19 и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи

Южнокорейский дипломат отметил, что июньский обмен вакцинами между Сеулом и Иерусалимом был взаимовыгодным с точки зрения эффективного использования вакцины, а также назвал его хорошим примером международного сотрудничества в борьбе с пандемией.

В ответ на просьбу Израиля Чон Ый Ён также выразил поддержку официальному определению антисемитизму, которое предложил в 2016 году Международный альянс в память о Холокосте, подчеркнув, что расизм не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах.

Глава МИД Южной Кореи также приветствовал прогресс в нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.