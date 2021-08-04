Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 4 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) выбирают название транспортной развязке в Южном районе. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации газовой столицы Ямала.

Пресс-служба горадминистрации Нового Уренгоя Транспортная развязка в Южном районе Нового Уренгоя

На выбор предложено три варианта: Широтная, Магистральная и Западная. Выбрать название можно предложить в аккаунтах главы города Андрея Воронова в социальных сетях.

Данная транспортная развязка проходит над железной дорогой и позволит беспрепятственно проезжать грузовым поездам к Северному широтному ходу. Кроме того, она разгрузит транспортный поток на автодорогах Нового Уренгоя. Развязка строится с 2019 года. Окончание дорожных работ на ней запланировано на сентябрь 2021 года.