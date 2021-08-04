Минск, 4 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич опроверг информацию о том, что он подвергался в Минске пыткам и давлению. Он заявил об этом 4 августа в интервью литовскому оппозиционному политику Альгирдасу Палецкису, размещенном на Youtube-канале последнего.

belta.by Роман Протасевич

«Не знаю вообще, о каких пытках может идти речь. Ранее я уже говорил, как бы удивительно это и странно ни звучало, для многих изданий и особенно западных. Действительно, не было никакого давления на меня. Я могу сказать более того, что отношение было максимально адекватным. Нигде не было даже каких-либо словесных унижений», — сказал он.

Также Протасевич подчеркнул, что с ним обращались по закону максимально спокойно, взвешенно и без какого-либо предвзятого отношения.

Кроме этого, он объяснил появление следов на запястьях, отметив, что он не оказывал никакого сопротивления, так как считает, что было бы глупым, тем более, что произошедшее с ним не было протестной акцией.

«Задерживали меня спокойно, просто позже, пока меня везли в отделение Следственного комитета, чтобы официально предъявить обвинения, мне стянули руки стяжками, по сути это строительный хомут, как я понимаю — у сотрудников, которые меня везли, ничего другого не было, не было даже наручников. Немного жестко затянули, это единственное, что у меня осталось от задержания», — пояснил Протасевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская 3 августа даст большую пресс-конференцию в Варшаве.