Красноярский край, 31 июля, 2002, 06:56 — ИА Регнум. На имя заместителя генерального директора ГМК "Норильский никель" Джонсона Хагажеева пришло письмо председателя Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Аграфены Манхировой. В письме выражается благодарность за помощь и поддержку, которую всегда ощущали со стороны Джонсона Хагажеева коренные малочисленные народы Таймыра.

"Понимание того, что рядом не могут жить люди с полярно противоположным уровнем развития, привело благополучную горно-металлургическую компанию "Норильский Никель" в округ, - отмечено в письме. - Обеспокоенность положением дел на местах позволила структурным подразделениям Заполярного филиала компании взять шефство над всеми населенными пунктами округа и оказывать помощь в решении тех или иных существенных проблем села".

Также Аграфена Манхирова подчеркнула, что "округ и ГМК не могут существовать друг без друга, мы связаны одними корнями, одними общими делами... Вам как никому свойственно чувство долга и ответственности за людей, проживающих на одной территории. Еще раз выражаем Вам нашу благодарность".