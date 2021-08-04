Вашингтон, 4 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Американская компания John Deere, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, выпустила новый внедорожник Gator XUV835M. Об этом сообщает издание «Военное дело» со ссылкой на менеджера по продажам грузовых машин John Deere Gator Морин МакКормак.

«Военное дело» John Deere Gator XUV835M

Автомобиль назвали Honor Edition. Новинка оснащена трёхцилиндровым бензиновым двигателем на 810 куб. см. мощностью 43 л. с. Грузопассажирская модель создана в стиле армейского пикапа.

«John Deere имеет долгую историю поддержки военных и наших ветеранов, которые так многим пожертвовали, чтобы защитить эту страну», — сообщила МакКормак.

Внедорожник будет идти только с открытым верхом в конфигурации HVAC, включающей в себя отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха.

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