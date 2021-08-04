Брюссель, , 15:49 — REGNUM Охваченные разрушительными пожарами Италия, Греция, Албания и Северная Македония получат поддержку со стороны Европейского союза в борьбе с возгораниями. Об этом говорится в заявлении Европарламента, распространённом 4 августа.

Лесной пожар (сс) Saiho

Читайте также: Пожарные спасли из района в пригороде Афин более 300 человек

Так, два самолёта из Франции отправятся тушить пожары в Италию. В Грецию с Кипра для помощи в борьбе с пожарами также прибудут два пожарных самолёта и группа пожарных для участия в тушении с земли, пишет ТАСС. По одному вертолёту в Албанию направят Чехия и Нидерланды. Они окажут поддержку местным спасательным бригадам в тушении пожаров в труднодоступных районах республики.

Кроме того 45 пожарных из Словении будут участвовать в спасательных операциях на территории Северной Македонии.

«Мы работаем круглосуточно, чтобы оказывать помощь в то время когда по всей Европе бушуют пожары», — подчеркнул еврокомиссар по урегулированию кризисов Янез Ленарчич.

Как сообщало иа, в Греции пожарные спасли более 300 граждан из района сильного лесного пожара в северном пригороде Афин Варибоби. Ранее были эвакуированы жители Варибоби, Адамес и Фракомакедонес, а также посёлка Олимпиако-Хорьё.

Лесные пожары в конце июля начались и в целом ряде регионов Италии, включая Сицилию и Сардинию.