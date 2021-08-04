Москва, 4 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Данные о том, что безработица в странах ЕАЭС снизилась в I полугодии 2021 года на 50%, позволяют предположить, что это обернется активизацией трудовой миграции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Миграция

«Вероятно, что сокращение безработицы в странах ЕАЭС обернется активизацией трудовой миграции. Потому что потеря рабочих мест происходила в значительной степени среди мигрантов, и, соответственно, восстановление занятости привлекает мигрантов на вновь появившиеся рабочие места», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, почему в странах ЕАЭС начала снижаться безработица.