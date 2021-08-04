Красногорск, 4 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. По меньшей мере 4 тыс. врачей смогут получить бесплатный земельный участок под строительство жилья в Подмосковье. Об этом 4 августа сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

ru.torange.biz Дача

«Возможно, их будет больше. Будем надеяться, что эта мера поддержки будет востребована», — сказала глава регионального минздрава.

Получить участок может врач, который ранее не получал льготных земельных участков. Тем не менее если раньше он приобрел землю за свои средства, он на ряду с другими будет вправе претендовать на льготу.