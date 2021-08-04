Москва, 4 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Основной фактор, который сработал на снижение уровня безработицы в ЕАЭС в 2021 году, — это прекращение локдаунов в сфере услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал информацию о том, что число безработных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в I полугодии 2021 года снизилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

«Такая динамика — это в первую очередь результат прекращения локдаунов в сфере услуг. И конечно, тех ограничений, которые падали на сферу материального производства. Все это постепенно отпадает, и с этим связан восстановительный процесс. Это основной фактор. К второстепенным можно отнести некоторые стимулирующие меры, связанные с поддержанием доходом населения, что создает некую подпитку внутреннего спроса и поддерживает восстановительный процесс», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщалось ранее, на конец июня 2021 года количество безработных, зарегистрированных в службах занятости государств ЕАЭС, достигло 1,6 млн человек.