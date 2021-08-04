Атланта, США, 4 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Музыкальный продюсер DJ Toomp, некогда работавший с рэпером Канье Уэстом, рассказал в новом интервью с B High ATL, что он знал, что предстоящий новый альбом американского исполнителя «DONDA» не был закончен к тому времени, когда Уэст дебютировал на сцене в Атланте в прошлом месяце.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

Продюсер, автор песен и диджей Тумп, который, в частности, работал с Уэстом над его альбомом 2007 года «Graduation», присутствовал на мероприятии по прослушиванию «DONDA» 22 июля на стадионе «Mercedes-Benz».

Напомним, что альбом не был выпущен в запланированную дату по решению самого Уэста, который перенес релиз на 6 августа с целью доработать материал.