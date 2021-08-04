Москва, 4 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Попытка терроризма в здании Камбина Украины в Киеве является эпизодом, отражающим непростое социальное положение ветеранов так называемой АТО. Об этом 4 августа заявил глава харьковского отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

«За всеми этими людьми, за спинами этих бойцов пряталась верхушка, которая пришла в результате вооружённого захвата власти и переворота в нашей стране в 2013—2014 году. Сейчас последствия», — заявил Лесик.

Последствия выражаются в том, что уничтожена промышленность, уничтожены предприятия, нет работы в стране, и многие выехали за рубеж в поисках лучшей жизни, указал он.

«У многие большие психологические травмы, кто-то был контужен, как «афганский синдром» — сейчас то же самое можно сказать. Работа какая с ними может производиться? Людям, которые привыкли к такого рода «подвигам», в реальной жизни сложно себя найти», — подчеркнул Лесик.

«Кто себя не смог найти — остаются в бродячих цирках проводить акции. Надеются, что на них обратят внимание и решат их проблемы. Но никто их проблемы решать не будет. У нас выживает сейчас сильнейший», — указал он.

В Киеве 4 августа ветеран войны на Донбассе угрожал взорвать гранату в здании Кабмина. На место ЧП оперативно выехали полицейские и бойцы спецназа для возможного штурма здания. Позже выяснилось, что угрожавший подорвать гранату был награжден Порошенко орденом в 2015 году.