Тбилиси, 4 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Министерство юстиции Грузии создаст цифровой университет для студентов, которые находятся в заключении. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба минюста.

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«Цифровой университет увеличит возможности и интерес заключенных к получению высшего образования, что поможет их реабилитации и ресоциализации», — говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе отметили, что новый университет должен начать работать с сентября. Он также будет сотрудничать с другими высшими учебными заведениями страны. Осужденные студенты смогут заниматься индивидуально и общаться с преподавателями через электронную платформу.

Стоит отметить, что, согласно официальным данным, в Грузии в заключении на 1 июля находились 9,3 тыс. человек, из которых 26 являются студентами.