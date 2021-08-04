Кострома, 4 августа, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Новым руководителем Росгвардии в Костромской области стал ВиталийКолыжбаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Официальная группа «Росгвардия. Забайкальский край» ВКонтакте Виталий Колыжбаев

Колыжбаев— уроженец Читы. По окончании специальной средней школы милиции и академии управления МВД России работал заместителем начальника Росгвардиипо Забайкальскому краю, в 2019 году возглавил специальный отряд быстрого реагирования по Краснодарскому краю. Общий стаж службы в правоохранительных органах — 25 лет.

Его предшественником на посту руководителя управления Росгвардии в Костромской области был ПавелБабчук, ставший заместителем костромского губернатора по вопросам безопасности в декабре 2020 года.