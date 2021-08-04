Москва, 4 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк, завоевавший «золото» в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио, не зря тренировался в украинском парламенте. Об этом российская телеведущая Ольга Скабеева написала 4 августа в своём телеграм-канале.

Mil.ru Жан Беленюк (слева)

«Тренировки в Раде не проходят даром!» — пошутила Скабеева, комментируя танец депутата-спортсмена.

Беленюк, радуясь золотой медали, станцевал гопак с наброшенным на себя украинским флагом. Он стал первым украинским депутатом — чемпионом Олимпиады.

Жан Беленюк (урождённый Ндагиджимана) выступал в Токио в весовой категории до 87 кг и победил в финале венгерского борца Виктора Лёринца. Ранее он получил серебряную медаль на Играх 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель Украины — провести Олимпийские игры.

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