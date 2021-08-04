Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Ростовской области оба компонента антиковидной вакцины получили более 805 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 августа.

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На сегодняшний день участниками прививочной кампании стали 1 млн 140,67 тыс. человек (+ 13 869 за сутки). Завершили вакцинацию 806,65 тыс. человек (+ 19 896 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 более 2 млн жителей. Руководство донского управления Роспотребнадзора настаивает на то, что привить необходимо 80% населения.