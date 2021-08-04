Красногорск, 4 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Льготный заём предпринимателям впервые выдан в Подмосковье дистанционно. Об этом 4 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

REGNUM Бизнес

Возможность подачи заявки и подписания договора займа в электронном виде региональному предпринимательскому сообществу предоставил Московский областной фонд микрофинансирования.

«С 1 июля подмосковный фонд микрофинансирования начал прием заявок на займы в электронном виде с использованием электронной подписи, что позволило подмосковным предпринимателям существенно сократить время на поездки. Таким образом, мы видим, что это упростило работу с документами и процедуру получения льготного займа в целом», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.