Вашингтон, 4 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. На YouTube-канале Fantasia International Film Festival опубликовали трейлер документального фильма под названием «Ты не сможешь убить мем». Об этом сообщило издание «Афиша Daily».

Интернет-мем Будь вежлив в сети

По данным издания, фильм посвящён феномену политических мемов. Режиссёр картины Хейли Гарригус в том числе расскажет, как интернет-шутки помогли Дональду Трампу победить на президентских выборах в США.

Добавим, что фильм впервые будет показан на монреальском кинофестивале «Фантазия». А в массовом прокате картина выйдет осенью 2021 года.