Москва, 4 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Как видно по текущей ситуации, когда при очевидном дефиците газа и высокой цене на него в Европе Газпром избегает бронировать дополнительные объёмы транзита через украинскую и польскую ГТС, отсутствие работающего «Северного потока — 2» никак не влияет на возможности России выбирать, какими каналами поставок пользоваться при условии, что наша сторона выполняет свои обязательства по поставкам, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«В то же время нет никаких причин, чтобы при выставлении украинской стороной адекватной стоимости транзита, при том, что в ряд восточноевропейских стран через её территорию газ поставлять банально ближе, не использовать в дальнейшем украинскую трубу. Если, конечно, оператор обеспечит её бесперебойное функционирование и не допустит несанкционированного отбора.

Американскому журналисту надо бы радоваться — если Россия будет сокращать поставки газа в Европу, значит у американского СПГ появится дополнительный спрос. Тем более, что вообще на Западе пророчат снижение спроса на углеводороды и переход на чистую энергию.

Если вспомнить историю вопроса, в прошлом скорее Украина использовала свою трубу как инструмент давления на Газпром, то пытаясь получить газ по более низкой цене, то добиваясь более высокой стоимости транзита, а то и переходя к прямому несанкционированному отбору.

Газпрому же использовать газ в качестве инструмента политического давления довольно сложно — долгосрочные контракты обязывают, конкуренция высока, да и терять доходы не хочется.

Тем более, что до завершения газопровода в Китай и СПГ-проектов и выбора у России особого не было — Европа на правах потребителя диктовала цену, а транзитеры на правах монополистов — стоимость перекачки. Сейчас ситуация несколько улучшилась, но ни одной причины отказываться от какого-то из направлений поставок у России нет.

Наоборот, это Украина то демонстративно отказывается от российского газа и угля, то от электроэнергии, то от реакторных сборок российского производства. Всё в итоге стране обходится дороже и получается хуже, но наказывает Украину в данном случае точно не Россия», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после запуска газопровода «Северного потока — 2» Россия сможет «наказать» Украину, написал в статье для американского журнала National Interest обозреватель Джон Рюль.

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