Москва, 4 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Правительство РФ не пытается изменить структуру российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал критику, с которой предприниматель Олег Дерипаска обрушился на Центральный банк РФ, обвинив его в подрыве основы экономического роста страны с помощью повышенной ключевой ставки.

Peggy Marco Рост экономики

«Центральный банк действует в рамках совершенно стандартной логики, которая заставляет его повышать процентные ставки в соответствии с уровнем инфляции. Другой вопрос в том, что такая политика должна быть составной частью политики, направленной на оживление экономического роста. Иными словами, она должна сопровождаться мерами других ведомств, которые бы способствовали этому оживлению, — сказал Колганов. — Проблема заключается в том, что, помимо того, что Банк России поднимает ключевую ставку, ничего другого не предпринимается. В целом наше правительство и весь комплекс наших финансово-экономических ведомств не проводит активной стимулирующей политики, не проводит политики изменения структуры экономики и так далее».

И в такой ситуации, как подчеркнул Колганов, высокие ставки Центрального банка будут оказывать дестимулирующее влияние на развитие экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил, что вся корректировка политики российского правительства состоит лишь в ситуационной реакции на кризис и попытках смягчить его последствия.