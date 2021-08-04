Якутск, 4 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Якутию для тушения лесных пожаров прибыли дополнительные силы Минобороны России. Об этом 4 августа сообщил глава республики Айсен Николаев.

Yarnews.net Лесной пожар

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«Сегодня в нашу республику по поручению министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу прибыла инженерная рота Восточного военного округа», — написал в Instagram Николаев.

Он уточнил, что личный состав роты — более 120 человек — прибыл в аэропорт Якутска на военно-транспортных самолётах.

Кроме того, по его словам, на днях в Нижний Бестях по железной дороге ожидается прибытие спецтехники, в том числе путепрокладчиков БАТ-2, бульдозеров, экскаваторов и автомобильных тягачей.

https://www.instagram.com/p/CSJejYvqsvA/

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«Все силы будут направлены в районы, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для тушения лесных пожаров, которые бушуют в Якутии, в республику из состава Восточного военного округа была дополнительно направлена сводная инженерная рота в количестве 109 человек и 16 единиц техники.