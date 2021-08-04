Москва, 4 августа 2021, 15:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым развитие отечественного ядерного оружейного комплекса.
В присутствии сотрудников СМИ Лихачёв рассказал Путину об основных показателях работы госкорпорации и новых проектах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в первом полугодии 2021 года показатели выработки электроэнергии «Росатома» уверенно опережают значения предыдущего года.