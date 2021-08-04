Москва, , 15:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым развитие отечественного ядерного оружейного комплекса.

Владимир Путин Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США

«Про развитие ядерного оружейного комплекса мы с вами поговорим с глазу на глаз», — обратился Путин к Лихачёву после рабочей встречу в Кремле.

В присутствии сотрудников СМИ Лихачёв рассказал Путину об основных показателях работы госкорпорации и новых проектах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в первом полугодии 2021 года показатели выработки электроэнергии «Росатома» уверенно опережают значения предыдущего года.