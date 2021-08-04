Москва, , 15:31 — REGNUM На Украине угрозы террористических актов становятся частью обыденной реальности. Об этом 4 августа заявил глава харьковского отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в эфире телеканала «Россия 24».

«Этот поступок — маркер, что на самом деле происходит, об отношении к так называемым «героям». Надо будет действительно разобраться, что происходит 7 лет на востоке нашей страны. Идёт братоубийственная война, в Донецке и Луганске нет работы. А то, что так поступил этот боец… всех этих людей режим Порошенко и последователь его Зеленский просто используют для своих целей», — заявил Лесик.

«Всё, что мы сегодня видим — это не присуще нормальной Украине. Украина должна быть процветающим государством, а у нас обыденное событие, когда боец АТО с гранатой. Ну и что? Содрогание воздуха», — указал он.

В Киеве 4 августа ветеран войны на Донбассе угрожал взорвать гранату в здании Кабмина. На место ЧП оперативно выехали полицейские и бойцы спецназа для возможного штурма здания. Позже выяснилось, что угрожавший подорвать гранату был награжден Порошенко орденом в 2015 году.