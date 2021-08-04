Москва, 4 августа, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Российский урожай овощей в 2021 году позволит держать цены на эту продукцию стабильными. Об этом первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заявил 4 августа на заседании рабочей группы «Единой России» по стабилизации цен на продовольствие.

Иван Шилов ИА REGNUM Овощи

«Минсельхоз России подтверждает, что объемы производства в организованном секторе позволяют полностью удовлетворить внутренний спрос и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на российском рынке», — сказал Хатуов.

Он отметил, что министерство оптимистично оценивает ожидаемый урожай. Картофель ожидается в объёме до 7,2 млн тонн, тогда как годом ранее было 6,8 млн тонн. В эту цифру не входит картофель с личных подсобных хозяйств.

Также прирастает производство овощей из «борщевого набора»: моркови, капусты и лука, уродились и огурцы. Суммарный валовый объем овощей должен составить около 5,6 млн тонн, что на 200 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, добавил замминистра.

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