Томск, 4 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 118 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 4 августа в оперативном штабе региона.

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За всё время пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 37 656 жителей Томской области. Выздоровели 33 599 человек, в том числе 26 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в регионе выявили 120 носителей коронавируса, выздоровели 37 человек.