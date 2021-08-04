Киев, 4 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Решение об освобождении заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко от занимаемой должности приняло украинское правительство. Об этом 4 августа сообщил депутат Верховной рады страны от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

(сс) NEWS UTR Антон Геращенко

«Правительство уволило Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины», — говорится в сообщении Гончаренко.

Также он уточнил, что украинское правительство назначило на посты замглавы МВД страны Василия Шкуракова, ранее занимавшего должность замглавы минфина, Богдана Драпьятого, до этого находившегося на посту главы секретариата комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, и Мери Акопян — бывшего директора департамента международного сотрудничества украинского МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское правительство утвердило стратегию энергетической безопасности Украины до 2025 года.