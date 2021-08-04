Сеул, , 15:31 — REGNUM 4 августа заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пе провел в онлайн-режиме встречу с первым замглавой МИД Казахстана Шахратом Нурышевым, а также принял участие в 11-м заседании корейско-казахском политическом совете. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран высоко оценили результаты сотрудничества, включая обмены на высоком уровне и увеличение объёмов торговли, а также договорились о продвижении проектов сотрудничества в сфере культуры в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Заместитель министра Казахстана также выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях, включая медицину.