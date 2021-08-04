Сеул, 4 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. 4 августа заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пе провел в онлайн-режиме встречу с первым замглавой МИД Казахстана Шахратом Нурышевым, а также принял участие в 11-м заседании корейско-казахском политическом совете. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран высоко оценили результаты сотрудничества, включая обмены на высоком уровне и увеличение объёмов торговли, а также договорились о продвижении проектов сотрудничества в сфере культуры в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Заместитель министра Казахстана также выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях, включая медицину.