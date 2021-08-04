Архангельск, 4 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Архангельска начал рассмотрение дела об интимной переписке экс-главы регионального министерства образования Юрия Гнедышева со школьницами.

Кадр из к/ф «Лолита», 1997

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР, дело Гнедышева было передано в суд еще весной, но было отозвано из-за обнаруженных стороной защиты нарушений.

Первое заседание суда состоялось накануне, 3 августа. Следующее заседание намечено на 12 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнявший обязанности министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев был задержан в октябре 2020 года. Следствие установило, что экс-чиновник под вымышленными именами вел в соцсети переписку сексуальной направленности с тремя девочками в возрасте от 12 до 14 лет. Одной из них он отправил ссылку на порноролик.

Сам Гнедышев в ходе допроса признал себя виновным, однако в последствии от дачи показаний отказался. Экс-чиновнику грозит наказание до 12 дет лишения свободы.