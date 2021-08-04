Ярославль, 4 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Жители Ярославля пожаловались на плохо организованную работу пункта вакцинации в городском цирке. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/ ЯрославльLIVE Народ в очереди

Горожане публикуют видео очередей в социальных сетях. И пишут о том, что приходится вставать в 7 часов утра, чтобы занять очередь на вакцинацию. Особенно сложно тем, кто пришел за вторым компонентом вакцины.

«3 недели назад сделали первую прививку в цирке. Сегодня приехали на вторую. Люди занимали очередь и на 1, и на 2 вакцину с 07.00 на улице, где нет лавочки, туалета. В 10.00 открыли кассу цирка и выдали явки со временем с 12.00 на первую вакцину. Второй компонент вакцины — в порядке живой очереди, которую мы сами написали на клочке бумаги. Если известно, что первого компонента вакцины 100 доз, то сколько второй — никто не знает, поэтому неясно, хватит ли её на всех», — оставляют ярославцы сообщения в социальных сетях.

Также люди пишут о том, что и в полдень пункт вакцинации не открылся. В департаменте здравоохранения Ярославской области прокомментировали поступившие жалобы на работу выездного пункта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3337154" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Пункт вакцинации открывается не в 10, а в 12 часов. Все получают талон с порядковым номером — 60 на 1 компонент и 60 на второй. Соответственно прививают в день не более 120 человек», — сообщили в пресс-службе регионального департамента.

По состоянию на 02 августа 2021 года в Ярославской области действует 46 мобильных бригад и 42 мобильных пункта для вакцинации. Последней партией вакцины, завезенной в регион, был «Спутник Лайт». 31 июля было доставлено 13 400 доз.