Москва, 4 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Обеспокоенность производителей масок и иного медицинского оборудования и снаряжения, оказавшегося крайне востребованным в период пандемии коронавирсуса, понять можно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Bert Kimura Медицинские маски

«Ранее планета не сталкивалась со столь масштабными вызовами и производство многих медицинских материалов не слишком жестко регламентировалось в силу отсутствия такой необходимости.

Медицинские маски применялись только при решении узкоспециализированных задач (хирургия и т.п.), и то, что поставлялось официальными производителями, вполне покрывало потребности страны.

Соответственно, и нормативная база была «заточена» под те потребности, ставшие теперь уже неактуальными. В итоге огромное количество мелких и, зачастую, никому не известных производителей начало шить медицинские маски, которые формально подпадают под устаревшие критерии, но уже не соответствуют новым весьма возросшим требованиям.

Особенно, если речь идет не о массовом потребителе, когда маска нужда для того, чтобы зайти в магазин, а потом её можно просто выкинуть и забыть, а для медицинского персонала и врачей, которые работают в зоне повышенного риска, и для которых качество масок должно быть на совершенно ином уровне.

В конце концов, речь идет о жизни и здоровье людей, работающих в «красной зоне», от которых зависит здоровье всей нации. Сейчас, когда сошла первая паническая волна, наблюдавшаяся весной 2020 года, когда маски стоили безумных денег, а шили их все, кому не лень, есть возможности привести нормативную базу в соответствие к новым возросшим требованиям для того, чтобы исключить появление на рынке откровенно низкосортной продукции.

На сегодняшний день отечественная медицинская промышленность в большинстве своем уже адаптировалась к новым условиям и новым требованиям, и её продукция соответствует необходимым стандартам качества.

Так что вполне можно и пересмотреть подход к правилам продажи масок во избежание попадания в руки населения или в медицинские учреждения товара, способного нанести вред его потребителям», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ) обратилась в правительство России с просьбой ужесточить правила продажи медицинских масок.

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