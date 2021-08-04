Берлин, 4 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Компания Volkswagen представит в третьем квартале 2021 года на авторынке США обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan 2022 модельного года. Об этом сообщает Car and Driver.

Club4x4.ru Volkswagen Tiguan

Рестайлинговый Tiguan получил обновленный экстерьер и более широкий набор опций. Стоимость начальной версии модели составит 27 190 долларов (1 981 063 рублей). Данная версия получила передний привод. Модель с полным приводом будет продаваться за 28 690 долларов (2 090 353 рублей).

Комплектация Tiguan SE с передним приводом будет стоить 30 690 долларов (2 236 000 рублей), а версия с полным приводом обойдется за 32 190 долларов (2 345 300 рублей). Максимальная модификация Tiguan SEL R-Line будет продаваться по цене от 37 790 долларов (2 753 379 рублей).

Напомним, Volkswagen представит на российском рынке бюджетную версию кроссовера Taos с автоматической коробкой передач.

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