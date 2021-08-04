Белгород, , 15:30 — REGNUM Завершился приём документов для регистрации от кандидатов на досрочных выборах губернатора Белгородской области. На должность претендуют четыре человека, сообщили ИА REGNUM 4 августа в региональной избирательной комиссии.

Флаг Белгородской области

Документы на регистрацию представили Владимир Абельмазов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», врио губернатора Вячеслав Гладков («Единая Россия»), Евгений Дремов (ЛДПР) и Юрий Осетров («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Все кандидаты предоставили полный пакет документов для регистрации, ими оформлены листы поддержки и пройден «муниципальный фильтр».

«Теперь рабочая группа по приёму документов проверит оформление листов поддержки кандидатов и достоверность подписей депутатов представительных органов. По результатам проверки вынесет на рассмотрение Комиссии проект соответствующего решения», — уточнили в избиркоме.

Досрочные выборы губернатора Белгородской области назначены на 19 сентября 20 210 года.