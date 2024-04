Вашингтон, 4 августа, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Барабанщик группы The Offspring Пит Парада был отстранён от участия в туре из-за отказа от вакцинирования. Об этом 4 августа пишет портал «Афиша Daily».

По словам музыканта, он отказался от вакцинации по рекомендации врача — недавно он уже переболел коронавирусом. Также артист сообщил, что в детстве у него диагностировали синдром Гийена-Барре, который влияет на иммунную систему и с каждым годом прогрессирует.

«Я уверен, что смогу справиться с ним (коронавирусом — ИА REGNUM) снова, но я не уверен, что переживу еще один поствакцинальный приступ ухудшения синдрома», — объяснил он. Парада отметил, что не считает «этичным или мудрым позволять тем, кто обладает наибольшей властью диктовать медицинские процедуры тем, кто обладает наименьшей властью».

ИА REGNUM напоминает, что Пит Парада известен как барабанщик рок-групп Face to Face и Saves the Day. К коллективу The Offspring он присоединился в 2007 году.