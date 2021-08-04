Киев, 4 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В случае невыполнения условий Будапештского меморандума Украина может задуматься о том, чтобы восстановить свой ядерный потенциал. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Мы должны сейчас требовать от ядерных государств мира — или мы этот Будапештский меморандум развиваем дальше по конкретным гарантиям безопасности и суверенитета нашего государства, или мы можем начать внутренние консультации у себя в стране о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия и рассматривать возможность в перспективе стать ядерным государством», — подчеркнул военный.

Потому что только ядерное оружие де-факто и де-юре защищает границы страны, добавил он. По его мнению, ядерные государства мира должны понять, с кем имеют дело.

«Что если они не поступят справедливо с Украиной сейчас, то пусть они забудут, что другие страны перестанут пытаться стать ядерными государствами», — отметил Смешко.

«Украина — краеугольный камень. Или Украина получит территориальную целостность, гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении ядерного вооружения и нераспространения», — пригрозил бывший глава СБУ.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия считает решение Украины избавиться от ядерного оружия после подписания «ничего не значащего» Будапештского меморандума фатальной ошибкой. Он уверен, что Украина при условии сохранения ядерного потенциала могла бы «шантажировать весь мир».