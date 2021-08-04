Таллин, , 15:18 — REGNUM За первые шесть месяцев 2021 года Таллинский международный аэропорт обслужил 283 495 пассажиров, что на 50% меньше, чем в доковидный период. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

В аэропорту (сс) rawpixel

В июле число пассажиров составило до 158 349 человек — это рекордно высокое число обслуженных за месяц пассажиров с марта прошлого года, сообщил аэропорт. В июле были обслужены 2662 авиарейса — в среднем 86 в день. За семь месяцев аэропорт обслужил 441 844 пассажира, состоялось 12 387 посадок и взлетов.

Как следствие, в первом полугодии бизнес-прибыль Таллинского аэродрома составила 18,1 млн евро, на 2,1 млн евро ниже, чем за тот же период 2020 года.

В 2020 году Таллинский аэропорт обслужил 863 585 пассажиров, на 74%, чем в 2019 году. В 2020 году убытки аэропорта составили 2 млн евро, а оборот упал на 56% до 20,6 млн евро.