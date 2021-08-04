Москва, 4 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Москве прошла церемония прощания с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским, передает 4 августа корреспондент ИА REGNUM.

Траур

Прощание прошло во дворе журфака МГУ. Почтить память учёного пришли десятки людей.

Гроб с телом Засурского проводили громкими аплодисментами. Похоронят Засурского на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, президент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни в Москве 1 августа. Он руководил факультетом журналистики МГУ с 1965 по 2007 год.

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