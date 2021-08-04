Красноярск, 4 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В закрытом городе Железногорске Красноярского края 15-летняя девочка забеременела от подростка из Самарской области. Проводится проверка, сообщили ИА REGNUM 4 августа в Главном следственном управлении СКР по краю.

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По данным ведомства, проверка проводится в связи с поступившим сообщением о постановке девочки на учёт по беременности. По предварительной информации, школьница встречалась с 17-летним жителем Самарской области. В июле 2021 года девочка обратилась в медучреждение. В ходе осмотра у неё выявили беременность.

Устанавливается местонахождение юноши, с которым школьница вступала в интимную связь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье в феврале 2021 года в родильное отделение больницы поступила беременная школьница. В ходе беседы со следователем девочка заявила, что имела интимные отношения со своим отчимом.

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