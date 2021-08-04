Киев, , 15:18 — REGNUM Десантники вооруженных сил Украины (ВСУ) снова провели учения около границ полуострова Крым. Об этом 4 августа сообщает командование Объединенных сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«На постах наблюдения, расположенных вдоль административной границы с временно оккупированной территории АР Крым, проведен ряд тренировок с применением резерва», — говорится в сообщении.

При этом командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что, по сценарию тренировки, украинские десантники при поддержке артиллерии «уничтожают живую силу условного противника».

«Постоянные обучения и тренировки является обычным делом для воинов-десантников, которые входят в состав подчиненной командованию группировка войск и несут боевую службу в южном направлении», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силовики Украины за последние сутки три раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.