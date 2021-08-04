Пермь, 4 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Перми совершил вынужденную посадку самолёт «Ан-12м». Об этом сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

(сс) Papas Dos Ан-12

Лайнер летел из Иваново в Нижневартовск. Посадка была произведена 4 августа в 14:58 по местному времени. На борту находились восемь членов экипажа. Пострадавших нет, также обошлось без повреждений самолёта.

Лайнер принадлежит организации «СибНИА». По одной из версий, причиной инцидента стал отказ одного из двигателей.