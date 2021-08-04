Москва, 4 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля на Боровском шоссе в Москве возросло до 13. Об этом 4 августа сообщил источник в правоохранительных органах.

Mos.ru Московский автобус

«Количество пострадавших увеличилось до 13 человек», — приводит его слова ТАСС.

При этом указывается, что в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали, что в момент ДТП в автобусе находилось свыше 30 человек и поэтому число пострадавших может еще увеличиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве увеличилось до 10.