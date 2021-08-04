Москва, 4 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Вся корректировка политики российского правительства состоит лишь в ситуационной реакции на кризис и попытках смягчить его последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание предпринимателя Олега Дерипаски о том, что ЦБ РФ действует вопреки установкам правительства, будто бы пытающегося преодолеть пятилетнюю стагнацию доходов граждан России.

Deripaska.com Олег Дерипаска

«Я бы не стал делать столь далеко идущие заявления. Правительство действительно пытается поддержать доходы наиболее уязвимых слоев населения, оно действительно пробует смягчить влияние пандемии коронавируса на экономику. Но говорить о том, что оно старается преодолеть пятилетнюю стагнацию, — это было бы чересчур смело, — сказал Колганов. — Правительство РФ продолжает действовать в рамках все той же политики, которая проводилась в предыдущие пять лет. И вся корректировка состоит только в ситуационной реакции на кризис и попытках смягчить его последствия. Но вовсе не изменить характер того развития, которое существовало до кризиса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее критику Дерипаски в адрес Банка России прокомментировал директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.