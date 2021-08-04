Роквилл, США, 4 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником Ersh разработал модификацию для TES V: Skyrim, которая улучшает игру с видом от третьего лица. Об этом 4 августа сообщает издание Eurogamer.

Игра The Elder Scrolls

По словам автора, его разработка приближает Skyrim «к современным ролевым экшенам». Она позволяет передвигаться и атаковать в любом направлении, а также осуществлять захват камеры на противнике.

Напомним, что ролевая игра TES V: Skyrim вышла ещё в 2011 году. Она до сих пор пользуется большой популярностью в фанатском сообществе, благодаря возможности создания различных модификаций.